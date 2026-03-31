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AH股新聞

31/03/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%，全月挫6.5%，創逾四年單月最大跌幅

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 沪综指3月31日收跌0.8%，全月累跌6.5%
▷ 银行股涨1.5%，白酒股逆市走强
▷ 沪深两市成交额1.99万亿元，较上日增767亿元

　　3月官方製造業PMI重返擴張區間並創一年高點，經濟學家稱，今年春節時間相對較晚，這可能對PMI上升有所推動。但鑒於高能源價格帶來的負面影響，目前中國二季度前景仍不明朗。滬綜指今日高開低走，震盪收低0.8%，收報3891.86點，失守3900關；滬指全月累跌6.51%，創2022年1月以來單月最大跌幅，三個月連升斷纜。今日深成指也跌1.81%，創業板指挫2.7%。成交持續低位，滬深兩市全日交易額1.99萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加767億元或4%。

　　板塊表現方面，今日銀行股收漲1.5%，為少數幾個錄得升幅的板塊之一。截至3月30日，工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行均已公布2025年度業績，六大行均實現營收和淨利雙雙增長，合計淨賺約1.42萬億元。此外，白酒股逆市走強，貴州茅台(滬:600519)收升2.1%，報1450元；公司將同時上調500ml飛天茅台酒的出廠價及自營零售價，漲幅分別為8.6%和2.7%。這是茅台時隔八年再度上調該產品零售價，正式告別「1499元」時代。下跌方面，半導體全日挫3.4%，佰維存儲(滬:688525)大跌8.6%。煤炭股集體下挫，糧食、種業股走低。

　　全月來看，滬指呈現衝高回落走勢，月初一度衝上4197點水平，挑戰四千二大關，隨後逐漸走弱，最終失守3900點關口。外圍風險成為擾動市場最主要因素，中東戰火持續滿月，全球股市跟隨上落，雖然A股3月跌幅見6.5%，《彭博》仍稱中國股市正成為伊朗戰爭中表現最佳的市場之一，其相較於全球其他股市的表現有望達到2025年8月以來的最強水平。得益於在可再生能源領域的優勢、通縮壓力緩解以及仍具吸引力的估值水平，中國股市可能成為越來越有吸引力的避風港。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004450.05-0.93　
上證指數3891.86-0.808919.45
深證成指13478.06-1.8111007.10
創業板指3184.95-2.70　
科創501256.33-2.59　
B股指數262.14-0.881.58
深證B指1201.82+0.180.61

《經濟通通訊社31日專訊》

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