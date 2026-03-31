《Ａ股行情》滬綜指收跌0.8%，全月挫6.5%，創逾四年單月最大跌幅

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3月官方製造業PMI重返擴張區間並創一年高點，經濟學家稱，今年春節時間相對較晚，這可能對PMI上升有所推動。但鑒於高能源價格帶來的負面影響，目前中國二季度前景仍不明朗。滬綜指今日高開低走，震盪收低0.8%，收報3891.86點，失守3900關；滬指全月累跌6.51%，創2022年1月以來單月最大跌幅，三個月連升斷纜。今日深成指也跌1.81%，創業板指挫2.7%。成交持續低位，滬深兩市全日交易額1.99萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加767億元或4%。



板塊表現方面，今日銀行股收漲1.5%，為少數幾個錄得升幅的板塊之一。截至3月30日，工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行均已公布2025年度業績，六大行均實現營收和淨利雙雙增長，合計淨賺約1.42萬億元。此外，白酒股逆市走強，貴州茅台(滬:600519)收升2.1%，報1450元；公司將同時上調500ml飛天茅台酒的出廠價及自營零售價，漲幅分別為8.6%和2.7%。這是茅台時隔八年再度上調該產品零售價，正式告別「1499元」時代。下跌方面，半導體全日挫3.4%，佰維存儲(滬:688525)大跌8.6%。煤炭股集體下挫，糧食、種業股走低。



全月來看，滬指呈現衝高回落走勢，月初一度衝上4197點水平，挑戰四千二大關，隨後逐漸走弱，最終失守3900點關口。外圍風險成為擾動市場最主要因素，中東戰火持續滿月，全球股市跟隨上落，雖然A股3月跌幅見6.5%，《彭博》仍稱中國股市正成為伊朗戰爭中表現最佳的市場之一，其相較於全球其他股市的表現有望達到2025年8月以來的最強水平。得益於在可再生能源領域的優勢、通縮壓力緩解以及仍具吸引力的估值水平，中國股市可能成為越來越有吸引力的避風港。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4450.05 -0.93 上證指數 3891.86 -0.80 8919.45 深證成指 13478.06 -1.81 11007.10 創業板指 3184.95 -2.70 科創50 1256.33 -2.59 B股指數 262.14 -0.88 1.58 深證B指 1201.82 +0.18 0.61

《經濟通通訊社31日專訊》