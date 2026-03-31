《Ａ股焦點》美的集團AH齊漲逾6%，去年營收及盈利均增超一成

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美的集團(00300)(深:000333)30日晚間披露2025年年報，2025年公司實現營業總收入4585億元（人民幣．下同），同比增長12%；實現歸母淨利潤439.45億元，同比增長14.03%。公司全年歸母淨利潤100%用於回報股東，現金分紅與股份回購合計440億元。



報告期內，美的集團經營性活動現金流533億，擬每10股派發現金紅利38元，本次現金分紅總額286億元，加上2025年中期分紅每10股5元，2025年全年每10股派發43元，全年現金分紅總金額324億元。據統計，美的集團近10年來累計分紅超1500億元。



2025年度公司股份回購總金額約116億元。同日公司披露最新回購計劃，擬採用集中競價交易方式回購公司A股股份，回購股份的資金總額不超過130億元且不低於65億元，回購價格不超過100元/股，所回購的股份將用於實施股權激勵計劃及/或員工持股計劃。



*轉型為「AI+」全球性科技集團，未來3年投入超600億*



伴隨業績發布，美的集團宣布將轉型為一家「AI+」全球性科技集團，通過打造「家庭大腦」和「工廠大腦」兩大樞紐，在「智慧家居、智能製造、智慧辦公、行業賦能」四大核心業務場景深度應用AI賦能，並計劃未來三年投入超600億元用於前沿科研，提升全球競爭力。



美的集團AH股今日雙雙高開高走，A股現揚6.24%，報76.6元；H股漲7.65%。

《經濟通通訊社31日專訊》