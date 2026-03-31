《Ａ股焦點》金價升超2%，滬深黃金概念走強，四川黃金漲逾7%

受避險需求帶動，金價暫連升兩日。現貨黃金站上4600美元/盎司，日內漲2.13%；紐約期金站上4640美元/盎司，日內漲1.83%。
滬深黃金概念震盪走強，四川黃金(深:001337)揚逾7%，盛屯礦業(滬:600711)漲逾3%，湖南白銀(深:002716)、西部黃金(滬:601069)升超2%，紫金礦業(02899)(滬:601899)A股升近2%，H股升3%。
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
31/03/2026 10:17
受避險需求帶動，金價暫連升兩日。現貨黃金站上4600美元/盎司，日內漲2.13%；紐約期金站上4640美元/盎司，日內漲1.83%。
滬深黃金概念震盪走強，四川黃金(深:001337)揚逾7%，盛屯礦業(滬:600711)漲逾3%，湖南白銀(深:002716)、西部黃金(滬:601069)升超2%，紫金礦業(02899)(滬:601899)A股升近2%，H股升3%。
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N