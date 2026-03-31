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31/03/2026 14:05

【中東戰火】中遠海運兩港籍貨櫃船滯留逾月後回航，吃水不深料貨物不多

　　據《深圳新聞網》報道，滯留波斯灣一個多月的香港籍集裝箱船「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號，北京時間3月31日上午已順利通過霍爾木茲海峽。報道指，這是自2月底以來，中國大型船隻首次通過該海峽，讓緊張的全球供應鏈恢復了信心。

　　「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號隸屬中遠海運，兩艘船上周五(27日)凌晨曾起錨接近霍爾木茲海峽，但當日午後突掉頭，回到霍爾木茲海峽西側波斯灣內的錨地。

　　《深圳新聞網》記者查詢船舶追蹤數據系統得知，30日傍晚，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號從迪拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島嶼格什姆島與臘克島之間的航線，通過霍爾木茲海峽狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域。船舶追蹤數據系統顯示，這兩艘船隻預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港。

　　「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號是全球最大集裝箱船之一，各自可以運載約1.9萬個20英尺的標準集裝箱。船舶追蹤數據系統顯示，「中海印度洋」號船長400米，船寬60米，目前吃水深度僅為11.4米。「中海北冰洋」號船長400米，船寬58米，目前吃水深度僅為11米。由此顯示，這兩艘船除了裝載空集裝箱，應該沒有承載太多貨物。
《經濟通通訊社31日專訊》

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