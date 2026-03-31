《中國要聞》中國「張雪機車」打破歐美日品牌「壟斷」，登頂世界級電單車賽

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

葡萄牙當地時間3月28日至29日，在WSBK世界超級摩托車（港稱「電單車」）錦標賽葡萄牙站WorldSSP（下稱「WorldSSP」）組別比賽中，中國摩托車品牌張雪機車(ZXMOTO)820RR連續兩回合奪冠，在拿下中國品牌於該賽事歷史首勝的基礎上摘得「雙冠」，改寫了國際頂級摩托車賽事長期由歐美日品牌主導的競爭格局。據《紅星新聞》今日報道指出，有張雪機車的銷售人員透露，從奪冠到現在的這兩三天時間裏，購車訂單已經被排到了今年6月。



據《財新》介紹，張雪機車於2024年由中國摩托車界傳奇人物張雪成立。張雪1987年出生於湖南懷化一個山村，自小喜愛摩托車，並立志成為專業賽車手。雖一直未能實現夢想，但張雪輾轉成為修理摩托車好手，並憑藉組裝調校摩托車放到網上論壇發帖銷售，逐漸收獲行業口碑。張雪隨後加入了重慶黃河摩托車團隊，先後參與黃河自由250X、黃河自由300X等車型的研發，但後續產品開發進展不順，張雪離開團隊，並於2017年經中間人介紹結識了珠峰工業集團總裁嚴凱。兩人一拍即合，由嚴凱提供資金與製造資質，張雪以技術入股，共同創立凱越機車。



2018年8月，凱越機車首批產品上市，第一年銷售約800輛，第二年銷量增至3000輛，到2023年銷量達2.8萬輛。然而，張雪與合夥人在發展戰略方面產生分歧。張雪希望持續投入開發新車型、新平台並研發公司自己的發動機，但均被拒絕。2024年2月底，張雪辭職，並在兩個月後創立了自己的品牌--張雪機車，同年9月發布首款車型500RR。根據公司披露，2025年全年，500RR總共銷售2.1萬輛；同年，張雪機車發布了排量更大的820RR車型，新車2026年3月上市。



*張雪機車估值達10.9億元人民幣*



張雪同時實現了自研發動機的夢想--開發出直列三缸150匹發動機和直列四缸85匹發動機。征戰WSBK的賽車搭載的便是這款三缸發動機。



資本運作方面，張雪機車於2024年7月獲得高信資本天使輪投資。2026年1月，張雪機車又完成A輪9000萬元人民幣融資，投資方為浙創投，投後估值達10.9億元人民幣。



張雪對公司未來發展信心十足，最近接受內媒訪談時揚言，「未來五年之內，我們會吃掉國際大牌50%以上的大排量市場份額」。

《經濟通通訊社31日專訊》