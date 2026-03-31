《中國監管》市監總局啟動網絡食品安全合規提質行動，重點解決直播帶貨亂象等問題

國家市場監管總局網站發文稱，市監總局今日召集電商企業、協會學會、監管部門、新聞媒體、消費者等多方代表，在浙江省杭州市啟動網絡食品安全合規提質系列行動。本次活動以「e食無憂，安全在線」為主題，聚焦網絡食品領域突出問題，通過開展政策宣講、發布合規指引、組織專家點評、平台企業交流體會並聯合簽署《網絡食品交易平台經營者食品安全管理自律公約》等活動，進一步釋放「嚴監管、強合規」信號。



*將建立網絡食品安全協同共治機制*



網絡食品安全合規提質系列行動以重點解決直播帶貨亂象、入網主體資質失查、虛假宣傳泛濫等三大突出問題為切入口，通過嚴厲打擊網絡食品經營違法違規行為、嚴格規範平台企業食品安全管理行為、持續推動平台企業提升食品安全管理水平等三方面舉措，營造安全、放心、便捷的網絡食品消費環境。



市監總局相關司局負責人表示，為確保網絡食品安全合規提質系列行動取得實效、保持長效，將建立監管部門、平台企業、協會學會、技術機構等共同參與的網絡食品安全協同共治機制，著力構建起以網管網、智慧治理的平台經濟高質量發展新格局。力爭通過為期一年的系列行動，實現網絡食品經營主體資質更加透明、經營行為更加規範、監管效能更加顯著、消費環境更加放心目標，全面提升網絡食品安全治理能力與水平。

《經濟通通訊社31日專訊》