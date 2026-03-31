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31/03/2026 09:34

【聚焦數據】內地3月官方製造業PMI升至50.4%勝預期，創一年新高

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 3月中國官方製造業PMI為50.4%，環比升1.4個百分點
▷ 生產指數51.4%、新訂單指數51.6%高於臨界點
▷ 非製造業PMI升至50.1%，綜合PMI升至50.5%

　　國家統計局公布，3月製造業採購經理指數（PMI）為50.4%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，優於市場預期的50.1%，並創2025年3月以來一年新高，製造業景氣水平回升。

　　從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。生產指數為51.4%，比上月上升1.8個百分點。新訂單指數為51.6%，比上月上升3.0個百分點。原材料庫存指數為47.7%，比上月上升0.2個百分點。從業人員指數為48.6%，比上月上升0.6個百分點。

*3月非製造業PMI升至50.1%，綜合PMI升至50.5%*

　　3月，非製造業商務活動指數為50.1%，比上月上升0.6個百分點，為2025年12月以來新高，非製造業景氣水平有所改善。分行業看，建築業商務活動指數為49.3%，比上月上升1.1個百分點，亦為2025年12月以來新高；服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.5個百分點。從服務業行業看，鐵路運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；零售、住宿、餐飲、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

　　3月，綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升1.0個百分點，亦是2025年12月以來新高，表明中國企業生產經營景氣水平總體向好。
《經濟通通訊社31日專訊》

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