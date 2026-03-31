【數據解讀】統計局：春節過後加快復工復產，製造業PMI重返擴張區間

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國家統計局公布，3月製造業採購經理指數(PMI)為50.4%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，優於市場預期的50.1%，並創2025年3月以來一年新高。同期非製造業商務活動指數為50.1%，比上月升0.6個百分點，為2025年12月以來新高。3月，綜合PMI產出指數為50.5%，比上月上升1.0個百分點，亦是2025年12月以來新高。



國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據指，3月上述三項指數均重返擴張區間，中國經濟景氣水平回升。



3月份，隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升。生產指數和新訂單指數分別為51.4%和51.6%，比上月上升1.8個和3.0個百分點，均升至擴張區間，製造業企業生產活動加快，市場需求明顯改善。從行業看，農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均高於55.0%，相關行業企業產需釋放較快；紡織服裝服飾、化學纖維及橡膠塑料製品等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。在產需恢復的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.9%，比上月上升2.7個百分點。



*高技術製造業等重點行業PMI較快擴張*



此外，三大重點行業較快擴張。高技術製造業PMI為52.1%，比上月上升0.6個百分點，連續14個月高於臨界點，行業發展態勢持續向好；裝備製造業和消費品行業PMI分別為51.5%和50.8%，比上月上升1.7個和2.0個百分點，均升至擴張區間；高耗能行業PMI為48.9%，比上月上升1.1個百分點，景氣水平有所回升。



價格指數大幅回升。受近期部分大宗商品價格持續上漲以及企業採購活動加快等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.9%和55.4%，比上月上升9.1個和4.8個百分點。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品等行業兩個價格指數均高於70.0%，相關行業購銷價格總體水平上漲明顯。



生產經營活動預期指數為53.4%，比上月上升0.2個百分點。從行業看，專用設備、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數位於56.0%以上較高景氣區間，相關企業對未來行業發展更為樂觀。



調查結果還顯示，受當前中東地區地緣政治衝突等因素影響，石油、化工等相關原材料價格大幅上漲，疊加物流運價抬升，本月反映原材料成本高和物流成本高的企業比重均較上月上升。



*建築業商務活動指數上升，市場對未來發展保持信心*



非製造業方面，服務業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.5個百分點。建築業商務活動亦指數改善，隨著節後各地建築項目逐步恢復施工，建築業商務活動指數為49.3%，比上月上升1.1個百分點。從市場預期看，建築業業務活動預期指數為50.5%，高於臨界點，表明建築業企業對未來行業發展保持信心。

《經濟通通訊社31日專訊》