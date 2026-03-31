《央行動態》人行：發揮增量政策和存量政策集成效應，加強貨幣政策調控

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據人民銀行網站消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第一季度(總第112次)例會於3月26日召開。會議認為，當前外部環境變化影響加深，主要經濟體經濟表現有所分化，通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性；中國經濟運行總體平穩、穩中有進，但仍面臨供強需弱、外部衝擊等問題和挑戰。



會議研究了下階段貨幣政策主要思路，建議發揮增量政策和存量政策集成效應，綜合運用多種工具，加強貨幣政策調控，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。強化人行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督。



*降低融資中間費用，促進融資成本低位運行*



此外，規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



會議並指，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，增強銀行資本實力。用好各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。維護金融市場穩定運行。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和風險防控能力。



同時，把做強國內大循環擺到更加突出的位置，統籌好總供給和總需求的關係，增強宏觀政策前瞻性針對性協同性，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。(jq、sl)

《經濟通通訊社31日專訊》