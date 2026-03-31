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AH股新聞

31/03/2026 08:34

中國中冶(01618)全年純利少賺80%至13億人幣，不派息，收入跌18%

　　中國中冶(01618)(滬:601618)公布，截至去年12月31日止年度純利13.2億元（人民幣．下同），按年跌80.4%，每股盈利0.2分，不派末期息。

　　該集團指，營業收入4553.8億元，跌17.5%；利潤總額50.1億元，跌42.5%；淨利潤25.2億元，跌68.1%。該集團去年新簽合同額1.1萬億元，跌10.9%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社31日專訊》

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