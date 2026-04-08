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08/04/2026 09:26

《Ａ股異動》山東墨龍A跌停，現報8.87元人幣

　　山東墨龍A股(深:002490)現跌停，報8.87元（人民幣．下同），跌9.9%，最高價8.87元；成交429.53萬股，成交金額3810萬元；換手率0.8%。

　　山東墨龍H股(00568)跌14.9%，報7.86港元，最低價7.86港元，最高價7.86港元；成交171.36萬股，成交金額1347萬港元。山東墨龍A股較H股呈28.4%溢價。
《經濟通通訊社8日專訊》

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