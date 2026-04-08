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AH股新聞

08/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「深股通」額度餘額140.25億元，買盤超賣盤，流入379.75億元，佔每日額度73.03%。
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3541.45
瀾起科技(688008)2592.84
紫金礦業(601899)2170.91
洛陽鉬業(603993)1770.24
寒武紀(688256)1651.80
中國平安(601318)1602.17
海光信息(688041)1531.17
工業富聯(601138)1516.12
長飛光纖(601869)1477.44
中微公司(688012)1473.19
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6193.78
中際旭創(300308)5719.69
新易盛(300502)5252.10
天孚通信(300394)2868.67
華工科技(000988)1807.22
立訊精密(002475)1682.39
北方華創(002371)1678.20
陽光電源(300274)1337.31
思源電氣(002028)1101.40
濰柴動力(000338)1091.69

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》

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