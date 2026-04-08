【新股上市】德勤料本港今年有160隻新股上市集資最少三千億，續位列全球三甲

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德勤公布《中國內地及香港IPO市場2026年第一季回顧及展望》報告。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，第一季度全球IPO市場活力依然強勁，香港位居首位，第一季共有40隻新股於香港聯交所上市，總集資額1099億元。其中3隻進入全球十大IPO排行，15隻新股集資超過600億元，佔整體集資額約六成。美國納斯達克交易所則位居全球第二。



*料今年本港新股集資額至少三千億，續躋身全球三甲*



他指出，在超過500間公司申請上市的支持下，2026年全年香港將有約160隻新股上市融資最少3000億元，當中大部分的上市申請人為中國龍頭企業、現有A股發行人以及尋求出海發展的公司。預計今年將有約7間公司每間融資至少10億美元，料香港IPO市場於2026年位列全球融資排行榜三甲。



*首季本港新股上市數量增至40隻，集資1099億元*



德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏表示，首季本港共有40隻新股成功上市，總集資額約達1099億元，較2024年的15隻新股融資182億元，數量上升167%，融資總額大增504%。40集新股中，其中九成為H股，15隻A+H股貢獻約六成集資額，三家公司集資超過10億美元，八家公司介乎5至10億美元。目前市場申請熱度高漲，超過500家公司正在等待處理上市申請，首季新增逾100個全新上市申請，待上市新股集資額更達433億元，較去年同期增長超過兩倍。



*首季A股共30隻新股上市，集資額增59%至259億人幣*



德勒中國資本市場服務部全國主管合夥人紀文和表示，2026年第一季度，A股市場共有30隻新股上市，融資259億元人民幣，相對2025年同期有27隻新股，融資163億元人民幣，代表新股數量增加11%，融資金額增長59%。上海證券交易所以募集資金最多領先，共有10隻新股融資154億元人民幣；北京證券交易所錄得的新股發行數量最多，達16隻，融資49億元人民幣；而深圳證券交易所則有4隻新股發行，融資56億元人民幣。

《經濟通通訊社8日專訊》