《神州頭條》財經報章頭版摘要：推動服務業擴能提質系列舉措將出台

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平回信四所交大：傳承弘揚西遷精神聚焦國家重大戰略需求

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近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給上海交通大學、西安交通大學、西南交通大學、北京交通大學全體師生回信，對學校發展提出殷切期望。習近平希望其堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，傳承弘揚西遷精神，聚焦國家重大戰略需求，加強科技自主創新和人才自主培養，在促進產學研深度融合上實現更多突破，為建設教育強國、科技強國、人才強國作出新貢獻。



《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》公布

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國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》。《規定》自公布之日起施行，旨在防範產業鏈供應鏈安全風險，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，維護經濟社會穩定和國家安全。



推動服務業擴能提質系列舉措將出台

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從近期釋放的政策信號看，推動服務業擴能提質的系列舉措出台在即。業內人士預計，舉措著力點一方面是分領域推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，另一方面是促進生活性服務業高品質、多樣化、便利化發展，加快培育服務消費新增長點。





《上海證券報》



習近平回信四所交大：傳承弘揚西遷精神聚焦國家重大戰略需求

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近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給上海交通大學、西安交通大學、西南交通大學、北京交通大學全體師生回信，對學校發展提出殷切期望。習近平希望其堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，傳承弘揚西遷精神，聚焦國家重大戰略需求，加強科技自主創新和人才自主培養，在促進產學研深度融合上實現更多突破，為建設教育強國、科技強國、人才強國作出新貢獻。



習近平致電祝賀蘇林當選越南國家主席

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4月7日，中共中央總書記、國家主席習近平致電蘇林，祝賀他當選越南國家主席。同日，國務院總理李強致電祝賀黎明興當選越南政府總理。



A股公司一季報啟幕，三大行業領銜預喜潮

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截至4月7日19時，A股市場已有48家上市公司發布2026年一季度業績預告。數據顯示，29家公司業績預增，3家扭虧，7家略增，預喜比例達81.25%。其中，24家公司預計歸母淨利潤同比增幅超過100%，更有4家同比增幅逾20倍。值得注意的是，業績爆發公司主要集中在半導體、有色金屬、基礎化工等行業，延續了2025年以來的高景氣度。





《證券時報》



習近平回信四所交大：傳承弘揚西遷精神聚焦國家重大戰略需求

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近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給上海交通大學、西安交通大學、西南交通大學、北京交通大學全體師生回信，對學校發展提出殷切期望。習近平希望其堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，傳承弘揚西遷精神，聚焦國家重大戰略需求，加強科技自主創新和人才自主培養，在促進產學研深度融合上實現更多突破，為建設教育強國、科技強國、人才強國作出新貢獻。



習近平致電祝賀蘇林當選越南國家主席

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4月7日，中共中央總書記、國家主席習近平致電蘇林，祝賀他當選越南國家主席。習近平強調，中方高度重視中越兩黨兩國關係發展，願同蘇林總書記、國家主席一道努力，共謀發展振興，引領中越命運共同體建設持續向前邁進。



從嚴監管推動上市公司治理「再上層樓」

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近日，資本市場罰單密集落地，僅4月3日一天就有10家上市公司被罰。從嚴打誤導性陳述、重罰虛減利潤，到劍指實控人短線交易、中介機構履職失守，一系列高頻高力度處罰的背後，折射出監管部門懲治上市公司治理亂象，正從單點懲戒邁向系統治理，為資本市場高質量發展築牢根基。

《經濟通通訊社8日專訊》