《鍾之日記》中東停火止戰，中港股市齊彈

4月8日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中東停火兩周，美伊談判周五（10日）將在伊斯蘭堡展開，消息刺激下隔晚美股多收紅。港股今早復市高開656點，科網股造好，大市曾升超800點，但北水沽貨心切，全日淨流出215億元，恒指兩萬六前承壓，全日收報25893，升776點或3.1%，創下自去年2月21日以來最大單日指數升幅，主板成交逾3724億元。



*滬指漲2.7%逼4000點，兩市成交增五成*



外圍地緣政治危機暫緩，滬深股市今日強彈，滬綜指收漲2.7%報3995點，逼近四千大關，深成指升幅見4.79%，創業板指也飆5.91%。成交放量，兩市全日交易額突破2.4萬億元人民幣，較上個交易日放量50.8%。



美國總統特朗普宣布已與伊朗達成為期兩周的停火協議。此前特朗普威脅稱，如果伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，其民用基礎設施將面臨大規模襲擊。停火協議提振市場情緒，大同證券首席投資顧問張誠表示，短期看，市場終於迎來一個實質性的利好，全球資本市場獲得喘息期，但協議本身其實還是比較脆弱，不排除某一方提前破壞協議的可能。張誠續指，預計滬綜指圍繞3900-4000點震盪，隨談判的進展或波折而波動。



盤面上，AI、雲計算、半導體等科技板塊全線爆發，藍色光標(深:300058)、浙文互聯(滬:600986)等多股漲停。其次為貴金屬板塊表現活躍，現貨黃金站上4800美元每盎司，湖南黃金(深:002155)、湖南白銀(深:002716)、四川黃金(深:001337)紛紛升停。下跌方面， 油氣股逆市大跌，煤炭走低，中煤能源(滬:601898)挫5.7%。



*假期帶旺出行消費，美團強勢反彈逾一成*



受內地「清明+春假」小長假疊加效應影響，吃喝玩樂等各類消費增長明顯。美團(03690)旗下美團旅行發布的數據顯示，客源地為四川及江蘇的文旅消費分別增長41%及45%。假期出遊不僅帶火各大景區，也點燃城市商圈消費。清明期間深圳龍華、廣州長隆、上海五角場等躋身全國消費力熱度最高的商圈；大眾點評「必吃榜」日均流量按年上漲逾1倍。



假期消費數據提振，美團今日收升10.3%，報88.5元，終止此前六連跌，並為今日表現次佳藍籌。



在今日的「2026中國餐飲連鎖峰會」上，美團高級副總裁李樹斌表示，餐飲行業進入「信任競爭」時代，「真實口碑」成為長期資產。他指出，當AI生成的內容越來越多，人們就會越希望看到真人內容，而大眾點評上的「真人真評價」對於餐飲行業就更有價值，即使其表達得並不完美。李樹斌透露，去年大眾點評新增超過4.5億條真實評價，平台上被評價最多的門店積累了超過11.4萬條真實評價。



此外，國家市場監管總局日前在北京召開外賣平台企業行政指導會，指導美團、京東(09618)及阿里巴巴(09988)旗下淘寶閃購三家平台企業，嚴格落實即將實施的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》，強化企業食品安全主體責任，採取切實有效措施，保障消費者飲食安全。



會議要求，外賣平台企業必須嚴格執行法律法規要求，從落實資質審查責任、落實管理保障責任、落實社會公開責任、落實應急管理責任及落實協同監管責任等五個方面，全面落實平台食品安全主體責任。其他外賣平台股今日亦走高，阿里收升6.8%，報126.5元；京東升3.6%，報111.9元。



*內房普漲，萬科債券尋求展期股價升3.5%*



昔日內房龍頭萬科(02202)擬繼續尋求對後續債券進行展期。消息人士透露，萬科對本月到期的境內中票「23萬科MTN001」擬定的初步展期方案為首付四成本金、其餘本金展期一年。該方案與年初萬科三隻境內債券的展期方案保持一致。



憧憬順利度過債務危機，萬科股價漲約3.5%，收報2.98元。



據外電報道，「23萬科MTN001」2026年第一次持有人會議召開時間為4月17日（下周五），將對該期債展期相關事項進行審議。「23萬科MTN001」兌付日為4月23日，餘額20億元人民幣，利率為3.11%，存續期管理機構為交通銀行。



萬科管理層此前表示，2026年公司仍面臨到期公開債合計146.8億元，其中4月至7月集中到期112.7億元，「兌付壓力尤為突出」。萬科並稱，將秉持坦誠務實的態度，與債權人保持密切溝通協商，以維護各方的長遠利益為出發點，結合公司實際經營情況，積極尋求債務長效化解方案。



回溯早前報道，萬科境內債「21萬科02」以及兩期中票「22萬科MTN004」、「22萬科MTN005」展期議案今年1月獲通過並實施，方案均為首付四成本金、其餘本金展期一年，償債資金來源仍是大股東深鐵集團提供借款。



其他內房股方面，建發國際(01908)漲4.9%，保利置業(00119)收升4.4%，龍湖(00960)揚3.3%，綠城中國(03900)升超3%。花旗稱，中國房地產銷售一季度起開始復甦，二手成交量回升，在地方樓市鬆綁政策等因素推動下，3月新房銷售跌幅料亦小於預期，房地產市場的未進一步惡化已可視為積極進展。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。