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08/04/2026 08:49

《中澳關係》李強與澳洲總理通電話：願進口更多澳方產品、深化經貿綠色合作

　　4月7日下午，中國國務院總理李強與澳洲總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)通電話。李強表示，當前國際局勢變亂交織，中澳互為重要合作夥伴，應當把準兩國關係的正確方向，努力營造和維護良好氛圍，鞏固雙邊關係與合作向好勢頭；中澳雙方應加強溝通協調，築牢政治互信，深化互利合作，共同維護多邊主義、自由貿易，為兩國發展增添更多動能，為地區和世界提供更多穩定性。

　　李強指出，中方願進口澳方更多優質產品，同澳方一道推動雙邊貿易不斷擴容提質，支持兩國企業按市場原則開展合作，促進互利共贏。雙方要加快雙邊自貿協定審議和升級討論，為兩國合作提供更優制度保障。此外，中方願同澳方加強優勢互補，深化清潔能源、新能源汽車、儲能、減碳等領域合作，攜手壯大綠色經濟發展動能。

　　中方引述阿爾巴內塞表示，澳方長期堅持一個中國政策，願同中方加強高層往來，拓展貿易、投資、礦業、清潔能源、人文等領域交流合作，本著相互尊重精神妥善管控分歧，推動兩國全面戰略夥伴關係發展。阿爾巴內塞還表示，他期待11月赴中國出席2026年亞太經合組織領導人非正式會議。
《經濟通通訊社8日專訊》

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