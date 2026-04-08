《打擊貪腐》中化集團原副總經理馮志斌被公訴，涉受賄造成國有公司嚴重損失

據最高人民檢察院消息，原中國中化集團有限公司黨組成員、副總經理馮志斌涉嫌受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。黑龍江省人民檢察院依法對馮志斌作出逮捕決定，近日，黑龍江省大慶市人民檢察院已向大慶市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人馮志斌利用擔任中國中化集團公司副總經理、總經理助理兼投資部總經理，中國對外經濟貿易信託投資有限公司（後更名為中國對外經濟貿易信託有限公司）董事長，中化藍天集團有限公司董事長、總經理，中化化肥有限公司總經理，中國中化集團有限公司黨組成員、副總經理等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。



此外，馮志斌離職後利用原職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；身為國有公司的工作人員，徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司嚴重損失，致使國家利益遭受特別重大損失，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。

《經濟通通訊社8日專訊》