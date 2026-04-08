淘寶天貓調整發貨規範，商家自認缺貨賠付比例由15%降至10%

據「淘天速遞」微信公眾號消息，淘寶天貓調整發貨管理規範、物流時效管理規範相關要求。此次變更於4月2日公示，將於4月9日逐步生效。



其中，在「缺貨-賣家/商家自主承認缺貨」違規情形中，承諾發貨時間大於48小時的賣家/商家，若在承諾時效內自主承認缺貨並告知缺貨原因、與消費者協商一致並通過平台工具向消費者進行賠付，則賠付比例由15%下調至10%。

《經濟通通訊社8日專訊》