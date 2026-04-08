小米：將升級推出6款新國標充電寶，首款已以199元開售

工信部上周五（3日）正式發布強制性國家標準《移動電源安全技術規範》(GB47372-2026)（下稱「新國標」），將於2027年4月1日實施。小米(01810)今日宣布將推出6款充電寶升級新品，全面滿足新國標全項要求，覆蓋自帶線、輕薄等主流形態。



其中，小米充電寶磁吸支架10000 7.5W 2026版已正式開售，首發價199元人民幣，為小米首款新國標產品。據小米官方介紹，該產品通過15項新國標測試，獲CCC認證，搭載新一代安全電芯，內置12項安全設計+九重保護+雙NTC控溫，可通過針刺、擠壓、熱濫用等極端測試。此外，2026版新增智能管理功能，可讀取電池狀態信息；支架可自由調節，支持磁吸及插線兩用。機身上還新增了「建議安全使用年限為5年」字樣。



據悉，新國標在原有的兩項通用強制性國家標準要求的基礎上明確了多項關鍵要求，包括強化電池本質安全，在標準中引入針刺試驗，明確提升移動電源在高溫、過度充電、擠壓等場景下的安全防護能力；新增循環老化方面的專業檢測，同時要求標明建議安全使用年限，提醒消費者及時更換安全性差的移動電源。

《經濟通通訊社8日專訊》