《中國監管》四家集採相關藥企被列入違規名單，涉藥品存嚴重缺陷、無法按協議足量供應等

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國家組織藥品聯合採購辦公室日前發布公告，取消廣州合和醫藥有限公司美索巴莫注射液中選資格，同時將該企業及受托生產企業成都天台山製藥股份有限公司列入違規名單；取消北京阜康仁生物製藥科技有限公司的鹽酸多巴胺注射液、熙德隆公司的達格列淨片中選資格，同時將2家企業列入違規名單。



公告明確，暫停廣州合和醫藥有限公司、成都天台山製藥股份有限公司自2026年4月2日至2027年10月1日參與國家組織藥品集中採購活動的申報資格；取消北京阜康仁生物製藥科技有限公司、熙德隆公司自2026年4月3日至2030年4月2日參與國家組織藥品集中採購活動的申報資格。



*問題藥品已被要求暫停生產銷售*



根據藥監部門相關通告，成都天台山製藥股份有限公司生產的美索巴莫注射液存在嚴重缺陷，綜合評定結論為不符合要求，藥監部門已要求相關企業對涉及的風險產品採取暫停生產、銷售的風險控制措施。國家醫保局聯動開展處置，指導國家組織藥品聯合採購辦公室按程序予以處置。



此外，北京阜康仁生物製藥科技有限公司的鹽酸多巴胺注射液、熙德隆公司的達格列淨片，無法按協議供應約定採購量，經約談督促仍不能滿足醫療機構需求。按照採購文件有關規定，北京阜康仁生物製藥科技有限公司的鹽酸多巴胺注射液主供地區啟動供應企業替補程序，由備供企業替補成為主供企業，並按本企業中選價格供應；熙德隆公司的達格列淨片約定採購量，由涉及醫藥機構在該品種其他中選企業中自行選擇供應企業。

《經濟通通訊社8日專訊》