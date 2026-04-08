《大灣區》深圳前海合作區：探索與港交所建立低空經濟企業上市快速通道

深圳市前海管理局近日發布《深圳市前海深港現代服務業合作區金融賦能低空經濟產業高質量發展的十二條措施(徵求意見稿)》公開徵求意見。意見稿其中提到，依託深圳前海股權交易中心「專精特新」專板，支持設立「前海低空經濟專區」，創新推出「入板即貸」專項融資服務。鼓勵面向低空經濟企業開展上市培育、合規輔導及跨境資本服務，梯次銜接滬深主板、創業板、科創板、北交所等多層次資本市場。推動更多低空經濟企業通過「綠色通道」審核掛牌新三板，探索與香港交易所建立低空經濟企業上市快速通道。



意見稿還提出，強化低空經濟全產業鏈保險保障。鼓勵保險機構圍繞電動垂直起降飛行器(eVTOL)、工業級無人機等新型航空器及其發動機、螺旋槳等關鍵核心零部件，推廣覆蓋研發類、財產類、產品類、責任類、人才類保險產品；優化低空經濟跨境金融服務。支持低空經濟企業開立前海自由貿易帳戶(FT帳戶)，利用本外幣一體化運營、跨境資金結算便利、可自主選擇在岸離岸匯率等功能優勢，提升跨境資金收付與融通效率，助力企業開展跨境研發合作、設備國際採購和銷售、海外市場拓展等跨境業務。

《經濟通通訊社8日專訊》