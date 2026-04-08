《中國監管》新版人身險負面清單發布，105條紅線劃定行業邊界

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據《每日經濟新聞》報道，銀保監會人身險部近日下發《人身保險產品「負面清單」(2026版)》(下稱「負面清單」)。自2018年首份人身保險產品「負面清單」發布以來，監管持續迭代完善這份清單，從最初52條逐步擴容至2025版的103條，2026版再新增2條至105條。



業內表示，本次修訂緊扣行業最新亂象，進一步劍指醫療險產品責任設計、增額終身壽異化、精算假設不合理、「報行合一」執行不到位等問題，監管紅線再度收緊，行業產品規範迎來更嚴格的要求。



*醫療險低保障、分紅險「畫餅」等被叫停*



2026版「負面清單」共有105條禁止性條款，覆蓋產品條款表述、產品責任設計、產品費率厘定及精算假設、產品報送管理四大部分。



在產品條款表述部分，新增「醫療保險產品條款處方審核約定不合理，約定處方審核主體為第三方服務商，而非保險機構，未明確列明保險公司應當承擔的審核責任」。



產品責任設計部分，在原有「負面清單」中「保險產品保障功能弱化，護理保險產品僅包含因意外導致的護理責任；年金保險產品既無保障功能也無儲蓄功能」的基礎上，新增「醫療保險設置過高的免賠額或過低的賠付比例；定額給付型醫療津貼產品保險金額過低」等內容。



在產品費率釐定及精算假設部分，對生命表的參考發生調整。2026版「負面清單」調整為：對生命表的使用與《國家金融監督管理總局關於做好＜中國人身保險業經驗生命表(2025)＞發布使用有關事項的通知》中要求不一致。未按要求審慎判斷產品主要責任並選擇適用的發生率表類別。對健康保險中包含的費用補償醫療責任，與醫療費用相關的評估假設未按要求考慮醫療費用通脹因素。



另外，2025年以來，分紅險成為人身險市場主流產品，潛在的銷售誤導問題值得關注。在產品費率釐定及精算假設部分，2026版「負面清單」新增「分紅型保險的產品說明書中紅利分配政策承諾的紅利分配比例，超過利益演示的分配比例水平」。



在產品報送管理部分，關於材料報送的產品範圍發生了變化：原「負面清單」中「部分產品通過電子公文傳輸系統報送產品備案材料」的表述改為「通過電子公文傳輸系統報送產品備案材料」；「部分保險產品報送的部分材料不屬於產品備案材料範疇」改為「報送的部分材料不屬於產品備案材料範疇」。

《經濟通通訊社8日專訊》