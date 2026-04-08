《神州期貨》上金所：吸收香港上海滙豐銀行等三家機構入會，同意兩家公司退會

上海黃金交易所今日發布關於吸收香港上海滙豐銀行有限公司等三家機構入會和終止香港佰金珠寶有限公司等兩家國際會員資格的通知。



經上海黃金交易所審議，同意吸收香港上海滙豐銀行有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司香港分行和新加坡華僑銀行香港分行成為上海黃金交易所國際會員。同時，同意香港佰金珠寶有限公司和白銀有色（香港）國際貿易有限公司退會。

《經濟通通訊社8日專訊》