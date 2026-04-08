《Ａ股行情》中東停火提振，滬綜指高開1.03%，創業板高開逾3%

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美國與伊朗同意停火兩周，預計美國及以色列將停止軍事行動，以換取伊朗重新開放霍爾木茲海峽。消息傳出後，油價急插，6月布蘭特期油跌逾15%至每桶92.21美元。滬深股市今早大幅高開，滬綜指高開1.03%，報3930.25點，深成指高開2.36%，創業板指高開3.07%，油股盤初跌幅居前，半導體及黃金概念拉漲。



美國總統特朗普周二（7日）通過社媒平台宣布上述協議，據報以色列亦已同意對伊朗停火；此前，美國曾表示，如果伊朗不滿足其要求，美國將對伊朗發動大規模打擊，「一個文明今晚將徹底消亡，永世不得翻身」。伊朗外長阿拉格齊在聲明中表示，在兩周的時間內，安全通過霍爾木茲海峽是可能的。



國內方面，內地發布供應鏈安全新規，將建立全面的供應鏈安全機制，打擊間諜活動，並在外國實體施加貿易限制時賦予中方反制權。新規賦予政府部門權力，在外國或國際組織對中國「採取歧視性禁止、限制或者其他類似措施」，或實施損害中國供應鏈安全的行為時，啟動安全調查。由國務院總理李強簽署的規定還允許政府針對違反市場交易原則、中斷與中國正常貿易往來的外國機構和個人採取措施。分析指，這標誌著中國將供應鏈從單純的經濟範疇轉向視為國家安全資產的正式轉變。



另外，人民銀行今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，持平今日的5億元逆回購到期量。本周公開市場有3040億元逆回購到期，此外，今日還有1.1萬億元90天期買斷式逆回購到期，明日（周四）將有700億元國庫現金定存到期。

《經濟通通訊社8日專訊》