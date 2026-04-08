《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.9%，創業板飆4.8%，貴金屬、半導體領漲

中東戰火暫緩，亞洲股市反彈，A股三大指數高開高走，滬指甫開市已重回三千九，半日收升1.92%報3964.72點，深成指漲3.87%，創業板指飆4.81%。滬深兩市半日成交額15427億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量4706億元，兩市超4700個股上漲。



從板塊來看，貴金屬領漲大市，西部黃金(滬:601069)、招金黃金(深:000506)升停封板。現貨金盤中一度上漲逾3%，觸及3月19日以來的最高水平。美國總統特朗普同意將對伊朗的轟炸和襲擊暫停兩周，緩解了市場對能源推動型通脹的擔憂，市場重新評估短期風險。



此外，半導體板塊指數上午升超5%，算力租賃概念亦走強，中際旭創(深:300308)漲超8%，刷新歷史高點。該公司2025年淨利同比增108.8%，稱受益於終端客戶對算力基礎設施的強勁投入，公司產品出貨快速增長，其中高速光模塊佔比持續提高。



下跌方面，油氣股陷入調整，藍焰控股(深:000968)跌停，通源石油(深:300164)挫逾一成，中國海油(滬:600938)跌7%。市場憧憬霍爾木茲海峽的油氣運輸恢復，油價跌破每桶100美元。

《經濟通通訊社8日專訊》