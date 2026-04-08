《Ａ股行情》滬綜指收漲2.7%逼4000點，兩市成交放量8201億

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外圍地緣政治危機暫緩，滬深股市今日強彈，滬綜指收漲2.7%報3995點，逼近四千大關，深成指升幅見4.79%，創業板指也飆5.91%。成交放量，兩市全日交易額突破2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量8201億元或50.8%。



美國總統特朗普宣布已與伊朗達成為期兩周的停火協議。此前特朗普威脅稱，如果伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，其民用基礎設施將面臨大規模襲擊。停火協議提振市場情緒，大同證券首席投資顧問張誠表示，短期看，市場終於迎來一個實質性的利好，全球資本市場獲得喘息期，但協議本身其實還是比較脆弱，不排除某一方提前破壞協議的可能。張誠續指，預計滬綜指圍繞3900-4000點震盪，隨談判的進展或波折而波動。



盤面上，AI、雲計算、半導體等科技板塊全線爆發，藍色光標(深:300058)、浙文互聯(滬:600986)等多股漲停。其次為貴金屬板塊表現活躍，現貨黃金站上4800美元每盎司，湖南黃金(深:002155)、湖南白銀(深:002716)、四川黃金(深:001337)紛紛升停。下跌方面， 油氣股逆市大跌，煤炭走低，中煤能源(滬:601898)挫5.7%。



值得一提，因為在基線情景中油價上漲將造成影響，大摩輕微調低中國今年經濟增長預測，由此前的4.8%降至4.7%。大摩在報告中指出，這是該行在亞洲地區進行的增長率預期下調的最小幅度之一，這反映了中國的能源互替性，以及在通脹起點較低背景下的政策靈活性。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4595.56 +3.49 上證指數 3995.00 +2.70 10742.10 深證成指 14042.50 +4.79 13603.10 創業板指 3347.61 +5.91 科創50 1352.69 +6.18 B股指數 265.59 +0.76 2.41 深證B指 1199.67 +0.98 1.15

《經濟通通訊社8日專訊》