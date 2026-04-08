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AH股新聞

08/04/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收漲2.7%逼4000點，兩市成交放量8201億

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收漲2.7%報3995點，逼近4000點
▷ 兩市成交額2.4萬億元，較上日增8201億元
▷ 美國與伊朗達成停火協議，市場情緒受提振

　　外圍地緣政治危機暫緩，滬深股市今日強彈，滬綜指收漲2.7%報3995點，逼近四千大關，深成指升幅見4.79%，創業板指也飆5.91%。成交放量，兩市全日交易額突破2.4萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量8201億元或50.8%。

　　美國總統特朗普宣布已與伊朗達成為期兩周的停火協議。此前特朗普威脅稱，如果伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，其民用基礎設施將面臨大規模襲擊。停火協議提振市場情緒，大同證券首席投資顧問張誠表示，短期看，市場終於迎來一個實質性的利好，全球資本市場獲得喘息期，但協議本身其實還是比較脆弱，不排除某一方提前破壞協議的可能。張誠續指，預計滬綜指圍繞3900-4000點震盪，隨談判的進展或波折而波動。

　　盤面上，AI、雲計算、半導體等科技板塊全線爆發，藍色光標(深:300058)、浙文互聯(滬:600986)等多股漲停。其次為貴金屬板塊表現活躍，現貨黃金站上4800美元每盎司，湖南黃金(深:002155)、湖南白銀(深:002716)、四川黃金(深:001337)紛紛升停。下跌方面，油氣股逆市大跌，煤炭走低，中煤能源(滬:601898)挫5.7%。

　　值得一提，因為在基線情景中油價上漲將造成影響，大摩輕微調低中國今年經濟增長預測，由此前的4.8%降至4.7%。大摩在報告中指出，這是該行在亞洲地區進行的增長率預期下調的最小幅度之一，這反映了中國的能源互替性，以及在通脹起點較低背景下的政策靈活性。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004595.56+3.49　
上證指數3995.00+2.7010742.10
深證成指14042.50+4.7913603.10
創業板指3347.61+5.91　
科創501352.69+6.18　
B股指數265.59+0.762.41
深證B指1199.67+0.981.15

《經濟通通訊社8日專訊》

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