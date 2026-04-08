《Ａ股焦點》內地清明假期出遊人次及消費額均增超6%，旅遊消費股集體造好

據文化和旅遊部數據中心測算，今年清明假期全國國內出遊1.35億人次，同比增長6.8%；國內出遊總花費613.67億元人民幣，同比增長6.6%。另據國家移民管理局公布的數據，清明假期全國邊檢機關共保障677.9萬人次中外人員出入境，日均226萬人次，較去年同期增長9.1%；單日出入境通關最高峰出現在4月6日，達233.4萬人次。



旅遊出行帶動多地酒店預訂量顯著上漲。同程旅行平台數據指出，清明假期期間，周邊高品質酒店預訂熱度月環比增長60%，其中，深圳高品質酒店預訂熱度同比大增190%；提供春季限定活動的民宿預訂熱度月環比增長90%。去哪兒旅行的報告也指出，北京、廣州、西安酒店入住量增長超三成，成都、武漢增長超20%；本來已進入淡季的海南迎來「第二春」，海口、三亞酒店預訂增超30%。



旅遊消費股集體造好，桂林旅遊(深:000978)漲停，三峽旅遊(深:002627)漲5%，陝西旅遊(滬:603402)、黃山旅遊(滬:600054)升約4%，中國中免(滬:601888)升逾1%；首旅酒店(滬:600258)、錦江酒店(滬:600754)均漲超3%。

《經濟通通訊社8日專訊》