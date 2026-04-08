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AH股新聞

08/04/2026 09:30

【人行操作】人行逆回購操作再降至5億利率平，持平到期量

　　人民銀行公布，今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日的5億元逆回購到期量。

　　人行上周三和四均開展5億元逆回購操作，規模創下2015年初逆回購轉為常規操作以來的新低，上周五雖稍增至10億元，亦屬極低水平，全周累計淨回籠1702億元。人行昨日和今日逆回購操作再分別降至5億。

　　本周公開市場有3040億元逆回購到期，其中，周二至周五分別到期3020億元、5億元、5億元、10億元。此外，今日還有1.1萬億元90天期買斷式逆回購到期，明日（周四）將有700億元國庫現金定存到期。

　　《證券日報》指，人行「地量」逆回購操作的背後是銀行體系流動性的充裕。市場利率作為流動性的「晴雨表」，更直接印證了資金面寬鬆態勢。3月份，DR001（銀行間市場隔夜質押式回購加權平均利率）均值約為1.31%，保持低位運行。進入4月份後，DR001更是持續在1.3%下方，清晰表明金融機構短期資金需求下降，市場並不「缺錢」。因此，人行順勢而為減少短期資金投放，是對市場供需關係的精準響應，而非主動收緊流動性。

　　另外，人行昨日（7日）開展8000億元買斷式逆回購操作，期限三個月，該規模較今日到期的1.1萬億元，減少3000億元。
《經濟通通訊社8日專訊》

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