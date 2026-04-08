《神州能源》發改委再調控成品油價漲幅，今起汽柴油每噸上調420元、400元

國家發改委繼續調控成品油價。國家發改委昨日宣布，3月23日內地成品油價格調整以來，國際市場原油價格大幅震盪。為減緩國際油價上漲對國內的衝擊，按照成品油價格機制計算，自4月7日24時起，國內汽、柴油價格每噸應分別上調800元（人民幣．下同）、770元，調控後實際上調420元、400元。這是內地汽柴油價格年內六連漲，也是國家發改委繼3月23日後連續第二次削減上調幅度。



國家發改委價格成本和認證中心副處長呂指臣表示，本次調控，折合92號汽油每升少漲0.31元，0號柴油每升少漲0.32元。初步測算，私家車加滿一箱油可少支出15元左右；大貨車加滿一箱油可少支出150元至200元。



而根據第三方機構測算，調控後，折合升價為92號汽油每升上調0.33元，95號汽油每升上調0.35元，0號柴油每升上調0.34元。按油箱容量為50升的小型車計算，加滿一箱油將要多花約16.5元；按油箱容量為160升的大貨車計算，加滿一箱柴油將要多支出54.4元。



國家發改委繼續要求，中石油、中石化、中海油公司及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

《經濟通通訊社8日專訊》