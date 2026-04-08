【ＡＩ】AI短片「雪山救狐狸」紅到台灣，國台辦：樂見善用新技術互動

國務院台辦今日舉行例行新聞發布會。對於有記者提到，最近AI短片「雪山救狐狸」在大陸爆紅之後也火到了台灣，很多的台灣網友和知名藝人紛紛進行各種「二創」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，「我們樂見兩岸網友善用新技術進行生動有趣的創意表達和互動，樂見兩岸同胞多交流、常來往、共發展」。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/04/2026 10:37
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《經濟通通訊社8日專訊》
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