《行業數據》Sensor Tower：3月點點互動手遊收入環比增11%，穩坐全球亞軍

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▷ 《Whiteout Survival》三週年版本更新，累計收入達45億美元
▷ 騰訊包攬中國App Store手遊收入前三，蟬聯發行商冠軍
Sensor Tower商店情報平台顯示，2026年3月共38個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前100名，合計吸金21.1億美元，佔本期全球前100名手遊發行商收入39.2%。
世紀華通(深:002602)旗下點點互動全球收入再創歷史新高，3月環比增長11%，穩坐全球手遊發行商收入榜亞軍。旗艦產品《Whiteout Survival》於本月初迎來三周年慶典，隨著版本更新及大型活動「黎明盛宴(Dawn Feast)」上線，本期收入提升14%，累計收入達45億美元，持續領跑策略手遊賽道。
騰訊(00700)《王者榮耀》、《和平精英》和《三角洲行動》包攬本期中國App Store手遊收入榜前三位，同時騰訊繼續成為3月中國手遊發行商收入冠軍。
得益於全新末日生存4X策略手遊《Last Asylum: Plague》在海外市場的突出增長，三七互娛(深:002555)本期收入顯著上漲28%，穩居中國手遊發行商收入榜第7名。
疊紙網絡本期營收同比增長9%，排名上升3位，躋身中國手遊發行商收入榜第8名。截至3月底，旗下女性向戀愛互動手遊《戀與深空》全球累計收入正式突破10億美元，帶動疊紙網絡收入再攀新高。
另外，憑借模擬經營手遊《我的花園世界》的優異表現，廈門麟貝互娛本期收入大幅上漲 62%，首次躋身中國手遊發行商收入榜第27名。該遊戲上線8個月流水已突破8000萬美元，成為近期女性向模擬經營賽道的標桿之作。
《經濟通通訊社8日專訊》
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