《中國要聞》習近平：深入實施服務業擴能提質行動，突出需求牽引、科技賦能

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據《新華社》報道，全國服務業大會4月7日至8日在京以電視電話會議形式召開。會上傳達了國家主席習近平重要指示。國務院總理李強出席會議並講話，國務院副總理丁薛祥作總結講話。各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的金融機構、部分中央企業，中央軍委機關有關部門負責人等參加會議。



習近平就服務業發展作出重要指示指出，黨的十八大以來，中國服務業規模穩步擴大，質效持續提升，在支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容等方面發揮了重要作用。



習近平強調，新征程上，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。



*李強：擴大升級類服務供給，做精做細個性化服務*



李強在講話中指出，習近平總書記的重要指示深刻闡明了發展服務業的重大意義、重要原則、重點任務，具有很強的思想性、指導性、針對性，為做好相關工作進一步指明了方向。要認真學習領會，堅決貫徹落實，自覺從戰略和全局的高度深化對服務業的認識，堅持擴能和提質並舉、發展和監管統籌，更好促進服務業優質高效發展，確保既充滿活力又健康有序。



李強又指，要順應人口結構變化、消費結構升級和產業結構轉型趨勢，聚焦生產生活重點領域，分層分類推動服務業發展，不斷培育服務業新增長點，提升服務業數智化、標準化、融合化、國際化發展水平。圍繞居民日常生活需要，促進基本需求類服務更加普惠優質。圍繞居民對高品質生活的追求，擴大升級類服務供給。圍繞居民多樣化消費需求，做精做細個性化服務。圍繞研發設計專業化、高端化，加快壯大科技服務。圍繞生產環節價值提升，大力發展先進製造服務。圍繞市場價值實現，著力提升配套專業服務水平。



*丁薛祥：注重降本增效，做強做優現代物流、金融服務等*



丁薛祥則表示，要緊扣擴能提質扎實推進服務業發展重點任務。注重創新驅動，大力發展科技服務，加強數智服務，推動製造業和服務業融合發展。注重降本增效，做強做優現代物流、金融服務、商務服務，促進經濟循環各環節暢通銜接。注重民生需要，促進日常生活服務更加便捷、公共服務高效適配、文旅體等服務創新發展，更好滿足個性化、多樣化、高品質需求。注重增強活力，縱深推進全國統一大市場建設，加強服務業標準化建設，擴大服務業制度型開放。各地區各部門各單位要樹立和踐行正確政績觀，推動黨中央和國務院決策部署落地見效。

《經濟通通訊社8日專訊》