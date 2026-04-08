《中朝關係》中國外交部：王毅4月9-10日應邀訪問朝鮮

中國外交部發言人宣布，應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮。



外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上介紹，中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。王毅此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要舉措。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。



*韓媒：王毅或將拜會金正恩*



另據《韓聯社》指，這將是王毅自2019年9月以來時隔6年零7個月再次訪問朝鮮；王毅很可能在平壤同朝鮮外務相崔善姬舉行會談，並拜會國務委員會委員長金正恩。報道並推測，王毅將與朝方就去年9月中朝首腦會談的後續措施、貿易和旅遊等領域的合作方案、韓半島和國際安全問題、朝中首腦交流等進行討論。



報道又提到，王毅在中國國家主席習近平下月同美國總統特朗普舉行會談之前訪問朝鮮，引起外界關注。分析認為，在中美領導人有可能討論朝鮮半島問題的情況下，中朝或就此提前進行協調溝通，尤其是中朝可能以特朗普訪華為契機推進特朗普和金正恩會晤。

《經濟通通訊社8日專訊》