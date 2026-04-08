《中國房產》字節跳動兩個月擲近61拿下北京海淀兩宗地塊

北京市公共資源交易服務平台近日披露的信息顯示，字節跳動全資控股的北京雲岫長石科技有限公司以33.05億元（人民幣．下同）總價，成功受讓海淀區學院路街道雙泉堡地塊。這是這家科技巨頭在不到兩個月內，於北京核心區拿下的第二宗重磅地塊，兩筆投資合計接近61億元。



最新拿下的雙泉堡地塊隸屬東升科技園三期，北臨清華東路、緊鄰地鐵15號線北沙灘站，3公里範圍內集聚清華、北大、中科院等39所高校與超百家科研院所，區位高度契合AI與前沿技術研發需求。



北京雲岫長石科技為字節跳動本次拿地的全資主體。天眼查信息顯示，該公司註冊資本19.5億元，是由字節跳動全資控股的外商投資企業，專注於信息技術與地產服務的交叉領域創新。公司核心業務涵蓋技術開發、軟件服務、非居住房地產租賃及物業管理。



值得注意的是，今年2月初，字節跳動也曾在北京海淀拿地。字節旗下北京雲月長石科技有限公司以28億元底價摘得海淀區中關村街道藍景麗家收儲項目兩宗地塊，土地總面積3.95萬平方米，地上建築規模約9.68萬平方米，規劃為綜合性商業金融服務業用地。該項目已列入2026年北京市重點工程。



據《界面新聞》報道，2020年之後，字節跳動還接連在上海、深圳、杭州拿下多宗地塊。據不完全統計，六年來，字節跳動買樓買地總投入超300多億元，總建築面積高達約157萬方。

《經濟通通訊社8日專訊》