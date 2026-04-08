  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

08/04/2026 18:00

三星電子中國業務傳將重組，重心轉向存儲等半導體

　　據《第一財經》報道，今日有消息稱，三星電子中國戰略將進行調整，未來可能只保留手機和存儲業務，重心轉向存儲等半導體業務。此外，三星電子在中國的家電業務不斷收縮，今年下半年有可能變為代理制。

*冰箱、洗衣機等家電業務將從自營轉為代理*

　　報道引述奧維睿沃(AVC Revo)總經理陳慧稱，三星電子預計今年下半年在中國市場的白電業務（冰箱、洗衣機等）將從自營模式變為代理模式；黑電業務（電視+顯示器）也有可能變為代理模式，尚待確認；業內消息稱三星顯示器中國代理商已暫停出貨。

　　由於中國本土品牌崛起以及在高端市場擴張，三星在中國家電市場的份額處於下滑狀態。今年3月，三星電子在近幾年中首次缺席2026年中國家電及消費電子博覽會。據奧維雲網(AVC)數據，2026年以來，截至4月5日，三星在中國彩電、冰箱、洗衣機市場線下渠道銷售額的市佔率分別為3.62%、0.41%和0.38%，分別居第5、第14、第15位。

　　今年一季度，三星電子因存儲價格大漲而利潤超預期，但家電業務盈利承壓。目前，三星電子在中國正加碼發展半導體業務。三星電子3月27日在深圳參加了2026年中國閃存市場峰會，4月7日又通過三星半導體官微推介其高帶寬內存新一代產品。同時，三星西安NAND閃存工廠的產品結構也不斷升級。
《經濟通通訊社8日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰08/04/2026 18:09  【ＡＩ】阿里雲與中國電信上線大灣區首個真武芯片萬卡智算集群

下一篇新聞︰08/04/2026 17:52  《Ａ股動向》三安光電：副董事長兼總經理林科闖被留置、立案調查

其他
More

08/04/2026 17:43  《中國監管》四家集採相關藥企被列入違規名單，涉藥品存嚴重缺…

08/04/2026 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

中東戰火

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區