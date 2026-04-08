三星電子中國業務傳將重組，重心轉向存儲等半導體

據《第一財經》報道，今日有消息稱，三星電子中國戰略將進行調整，未來可能只保留手機和存儲業務，重心轉向存儲等半導體業務。此外，三星電子在中國的家電業務不斷收縮，今年下半年有可能變為代理制。



*冰箱、洗衣機等家電業務將從自營轉為代理*



報道引述奧維睿沃(AVC Revo)總經理陳慧稱，三星電子預計今年下半年在中國市場的白電業務（冰箱、洗衣機等）將從自營模式變為代理模式；黑電業務（電視+顯示器）也有可能變為代理模式，尚待確認；業內消息稱三星顯示器中國代理商已暫停出貨。



由於中國本土品牌崛起以及在高端市場擴張，三星在中國家電市場的份額處於下滑狀態。今年3月，三星電子在近幾年中首次缺席2026年中國家電及消費電子博覽會。據奧維雲網(AVC)數據，2026年以來，截至4月5日，三星在中國彩電、冰箱、洗衣機市場線下渠道銷售額的市佔率分別為3.62%、0.41%和0.38%，分別居第5、第14、第15位。



今年一季度，三星電子因存儲價格大漲而利潤超預期，但家電業務盈利承壓。目前，三星電子在中國正加碼發展半導體業務。三星電子3月27日在深圳參加了2026年中國閃存市場峰會，4月7日又通過三星半導體官微推介其高帶寬內存新一代產品。同時，三星西安NAND閃存工廠的產品結構也不斷升級。

《經濟通通訊社8日專訊》