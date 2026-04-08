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AH股新聞

08/04/2026 17:52

《Ａ股動向》三安光電：副董事長兼總經理林科闖被留置、立案調查

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 三安光電副董事長林科闖被重慶市渝中區監察委留置、立案調查
▷ 三安集團及三安電子所持14.7億股被司法凍結，佔總股本29.47%
▷ 三安光電實控人林秀成3月22日被留置調查，公司稱運營正常

　　三安光電(滬:600703)盤後公告稱，公司於2026年4月7日收到重慶市渝中區監察委員會簽發的通知書，公司副董事長兼總經理林科闖被留置、立案調查。截至目前，公司未收到任何針對公司調查或配合調查的文件。截至公告披露日，公司尚未知悉上述事項的進展及結論，將持續關注後續情況並及時履行信息披露義務。

　　三安光電強調，目前公司已對相關工作進行妥善安排，其他董事和高級管理人員均正常履職，董事會運作正常，生產經營、管理情況正常。公司將按照法律法規和相關制度規範運作。

*三安集團、三安電子所持三安光電14.7億股被司法凍結*

　　三安光電同日公告稱，公司近日收到間接控股股東三安集團通知，三安集團和控股股東三安電子所持公司股份被輪候凍結。本次輪候凍結股份合計13.77億股，佔其所持股份比例93.68%，佔公司總股本比例27.60%。截至公告披露日，三安電子和三安集團累計被司法凍結股份合計14.70億股，佔其所持股份比例100%，佔公司總股本比例29.47%。

　　三安光電稱，上述事項暫不會對公司的控制權、股權結構等產生重大影響，目前生產經營正常。若後續未妥善解決，可能存在影響控制權穩定的風險。三安集團正積極與債權人溝通，政府已介入協調推動化解債務問題。

　　此前於3月22日，三安光電曾公告稱，於當月21日收到三安集團通知，公司實際控制人林秀成被國家監察委員會留置並立案調查。三安集團同月30日舉行記者會回應事件指，此事已引發債權人採取司法保全措施，但強調上市公司三安光電獨立運營，經營狀態、現金流均正常開展，此次面臨短期流動性挑戰的暫限集團層面。至於三安集團的戰投與重組，除了與各銀行、各地政府磋商解決方案外，已與具有政府背景的投資者進行初步溝通，但尚未形成具體方案。

　　三安光電今日股價隨市升，收漲3.2%，報12.41元人民幣。
《經濟通通訊社8日專訊》

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