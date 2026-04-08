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AH股新聞

08/04/2026 17:35

【中東戰火】中國據報向地方煉油企業增發原油進口配額，以維持成品油產量

　　據《彭博》引述知情人士報道，中國已向地方煉油企業發放額外的原油進口配額，使其能夠按官方要求的水平繼續生產成品油，從而幫助應對波斯灣供應中斷帶來的影響。

　　知情人士透露，作為獲得額外配額的條件，地煉企業被要求：即使霍爾木茲海峽運輸重新開放，也至少要在之後一個月維持當前開工水平。具體增量將因煉廠而異，並取決於此前已獲得的配額數量。

　　知情人士並指出，此舉發生在美國、以色列與伊朗同意為期兩周的停火之前，目的是維持較高的成品油產量並強化國內能源安全。

　　《彭博》上周曾引述消息指，地煉企業已接到中國官方指示：哪怕可能有運營的虧損也要把成品油產量維持在2025年的水平。

　　報道認為，中方這些措施凸顯其確保成品油供應的決心，即使這會令獨立原油加工商承受顯著壓力。該行業約佔中國總煉油能力的五分之一，並長期受產能過剩困擾。為應對利潤惡化，地煉企業積極搶購價格較低的伊朗、俄羅斯和委內瑞拉原油船貨。然而，原油價格上漲以及美國豁免政策擴大對受制裁供給的獲取渠道後，一些煉廠利潤空間受到嚴重擠壓，前述舉措並不能支撐其利潤率。
《經濟通通訊社8日專訊》

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