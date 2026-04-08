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AH股新聞

08/04/2026 08:44

廣汽集團(02238)3月銷量近18萬輛，升1.7%，首季銷量升2.4%

　　廣汽集團(02238)(滬:601238)公布，3月汽車銷量約17.7萬輛，按年增長1.68%，其中SUV銷量升18.5%，但轎車及MPV銷量分跌20%及17.5%，而今年首季累計銷量約38萬輛，增長2.38%。

　　該集團指，3月汽車產量約19.4萬輛，增長2.6%，今年首季累計產量約39.5萬輛，下降3.99%。
《經濟通通訊社8日專訊》

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