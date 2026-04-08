光大證券(06178)交易主體開曼浸鑫提訴訟被駁回，料對經營業績無重大影響

光大證券(06178)(滬:601788)公布，關於下屬公浸鑫基金的境外項目交易主體JINXIN INC。(開曼浸鑫)所提訴訟被法院駁回，預計判決結果不會對集團整體經營業績造成重大影響。目前，集團經營管理情況正常。



該集團指，開曼浸鑫向MPS公司原賣方股東RICCARDO SILVA、ANDREA RADRIZZANI 等個人和機構提出訴訟，開曼浸鑫收到判決書，英格蘭和威爾士高等法院判決駁回開曼浸鑫主張被告RICCARDO SILVA及其特殊目的實體 RICCARDO SILVA HOLDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY，以及MARCO AULETTA存在欺詐性虛假陳述的全部訴訟請求。



*高級專家王翠婷辭職，與董事會無分歧*



另外，該集團指，於上周五(3日)收到高級專家王翠婷的辭職報告，她的辭任自辭職報告送達董事會時生效，並將按照有關要求做好工作交接。王翠婷因辦理退休手續而辭去職務，不再擔任集團任何職務，不存在未履行完畢的公開承諾。她已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東和債權人的事宜。

《經濟通通訊社8日專訊》