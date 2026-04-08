  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

08/04/2026 08:48

光大證券(06178)交易主體開曼浸鑫提訴訟被駁回，料對經營業績無重大影響

　　光大證券(06178)(滬:601788)公布，關於下屬公浸鑫基金的境外項目交易主體JINXIN INC。(開曼浸鑫)所提訴訟被法院駁回，預計判決結果不會對集團整體經營業績造成重大影響。目前，集團經營管理情況正常。

　　該集團指，開曼浸鑫向MPS公司原賣方股東RICCARDO SILVA、ANDREA RADRIZZANI 等個人和機構提出訴訟，開曼浸鑫收到判決書，英格蘭和威爾士高等法院判決駁回開曼浸鑫主張被告RICCARDO SILVA及其特殊目的實體　RICCARDO SILVA HOLDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY，以及MARCO AULETTA存在欺詐性虛假陳述的全部訴訟請求。

*高級專家王翠婷辭職，與董事會無分歧*

　　另外，該集團指，於上周五(3日)收到高級專家王翠婷的辭職報告，她的辭任自辭職報告送達董事會時生效，並將按照有關要求做好工作交接。王翠婷因辦理退休手續而辭去職務，不再擔任集團任何職務，不存在未履行完畢的公開承諾。她已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東和債權人的事宜。
《經濟通通訊社8日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

中東戰火

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區