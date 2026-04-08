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AH股新聞

08/04/2026 08:44

南方航空(01055)首季27萬人幣可轉債轉4.4萬股，尚未轉股金額60億人幣

　　《經濟通通訊社8日專訊）南方航空(01055)(滬:600029)公布，今年首季可轉債轉股金額27.2萬元（人民幣．下同），累計轉股約4.4萬股。

　　該集團指，截至上周二（31日），累計已有約101億元南航轉債轉換成A股，累計轉股股數約16.2億股，佔南航轉債轉股前已發行股份總額的比例約10.56%，而未轉股可轉債金額約58.9億元，佔南航轉債發行總量的比例約36.85%。

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