山東新華製藥(00719)電解質補充產品獲到國家藥監局核准藥品註冊證書

山東新華製藥(00719)(深:000756)公布，近日收到國家藥品監督管理局核准簽發的鈉鉀鎂鈣注射用濃溶液的藥品註冊證書。



該集團指，該產品用於通過中心靜脈輸注含濃葡萄糖或氨基酸的溶液時的電解質補充，以維持成人患者的電解質動態平衡。該產品境外未進口，國內廠家均為新獲批，暫未規模化上市銷售。

《經濟通通訊社8日專訊》