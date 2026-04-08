《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周四(2日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1895.87
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1459.08
|工業富聯
|(601138)
|1413.02
|藥明康德
|(603259)
|1298.30
|貴州茅台
|(600519)
|1195.38
|寒武紀
|(688256)
|1096.85
|招商輪船
|(601872)
|1093.14
|瀾起科技
|(688008)
|1085.84
|兆易創新
|(603986)
|1074.55
|生益科技
|(600183)
|978.85
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3339.52
|陽光電源
|(300274)
|2536.19
|天孚通信
|(300394)
|2453.12
|新易盛
|(300502)
|2038.57
|中際旭創
|(300308)
|2013.39
|比亞迪
|(002594)
|1601.68
|傑瑞股份
|(002353)
|1125.49
|贛鋒鋰業
|(002460)
|1069.89
|北方華創
|(002371)
|892.46
|立訊精密
|(002475)
|871.84
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
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