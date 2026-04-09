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AH股新聞

09/04/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)1890.78
紫金礦業(601899)1651.81
藥明康德(603259)1465.73
亨通光電(600487)1407.74
長飛光纖(601869)1389.63
兆易創新(603986)1349.67
瀾起科技(688008)1233.03
工業富聯(601138)1077.19
恒瑞醫藥(600276)975.82
華友鈷業(603799)924.41
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6640.45
天孚通信(300394)4512.99
新易盛(300502)3352.36
立訊精密(002475)2823.55
中際旭創(300308)2578.99
華工科技(000988)1848.60
東山精密(002384)1634.95
濰柴動力(000338)1372.42
北方華創(002371)1365.68
光迅科技(002281)1219.25

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》

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