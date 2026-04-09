《神州頭條》財經報章頭版摘要：深入實施服務業擴能提質行動

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



努力開創服務業高質量發展新局面

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就服務業發展作出重要指示指出，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。



引導大中型銀行積極發展農業產業鏈金融

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金融監管總局4月8日消息，《國家金融監督管理總局辦公廳關於做好2026年金融支持鄉村全面振興工作的通知》近日發布。《通知》提出，引導大中型銀行積極發展農業產業鏈金融，拓展首貸戶，以改革促農村中小銀行支農支小能力提升，合理確定普惠型涉農貸款內部傾斜政策，堅決防止並糾正內捲式競爭行為。



新版人身保險產品「負面清單」出爐

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人身保險產品的「負面清單」再次更新。金融監管總局近日向各人身險公司下發了《人身保險產品「負面清單」（2026版）》。業內人士表示，從整體來看，2026版「負面清單」主要涉及產品條款表述、產品責任設計、產品費率釐定及精算假設、產品報送管理四個方面，進一步規範人身保險產品定價不真實、精算假設偏離實際等問題。





《上海證券報》



努力開創服務業高質量發展新局面

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就服務業發展作出重要指示指出，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。



CIPS單日交易量破萬億元，人民幣國際支付角色加速強化

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近日，人民幣跨境支付系統（CIPS）單日處理交易額突破萬億元關口，達1.22萬億元人民幣，交易筆數近4.2萬筆，創下歷史新高。這一突破，正值中東局勢不確定性仍存、全球金融市場波動加劇之際，引發市場關注。



上交所打造REITs排頭兵，16單代表項目將亮相業績說明會

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4月9日至10日，上交所將以「打造REITs排頭兵」為主題舉辦滬市REITs 2025年業績說明會，16單REITs代表項目將逐一向市場展示2025年運營成果與發展亮點。這些REITs項目在經營業績、投資者回報和機制建設等方面表現突出，體現了滬市REITs在打造資產上市平台、深化市場生態建設等方面的優勢亮點。





《證券時報》



開展思想整風深化政治整訓，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年

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全軍高級幹部培訓班8日上午在國防大學開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開班式並發表重要講話。他強調，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代強軍思想，開展思想整風，深化政治整訓，加強我軍幹部隊伍革命性鍛造，始終保持人民軍隊純潔光榮，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年。



努力開創服務業高質量發展新局面

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就服務業發展作出重要指示，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。



今年金融支持鄉村全面振興「路線圖」明晰

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4月8日，金融監管總局發布《關於做好2026年金融支持鄉村全面振興工作的通知》，要求農業發展銀行、大中型商業銀行2026年繼續單列涉農信貸計劃，努力實現同口徑涉農貸款餘額較年初持續增長目標；在提升農村金融服務能力過程中，明確大型銀行保險機構要帶頭維護縣域金融秩序，堅決防止並糾正內捲式競爭行為。

《經濟通通訊社9日專訊》