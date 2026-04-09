《神州經脈》傳官方擬推扶持航企措施，針對平台價格競爭新規明實施

滬指上日大漲後、今日（9日）縮量下跌0.72%，收報3966.17點，深成指也跌0.33%，創業板指軟0.73%。滬深兩市全日成交額2.13萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3004億元或12%。分析人士稱，市場在大漲之後獲利盤湧出，加上中東局勢本身也還存在變數，回落整理也屬正常。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8410，較上個交易日4時30分收盤價跌136點子，止三連升。今日人民幣兌一美元中間價報6.8649，較上個交易日升31點子，三連升，創2023年4月14日以來近三年新高，較市場預測偏弱約330點。



*今日新聞精選*



1. 中東戰事導致國際油價持續大幅波動，使剛有起色的中國民航企業再度面臨困境。據《彭博》引述知情人士報道，中國官方正在考慮一些扶持措施，以幫助國內航空公司克服當前困難，這些紓困措施的力度或為疫情以來最大。知情人士透露，考慮推出的措施可能包括政府補貼、稅收優惠，或者國有股東向航企提供低息貸款支持。針對這一過度激烈競爭的行業，官方也在考慮對航空公司進行併購整合等更大力度的結構性改革措施。



2. 據外電報道，美國貿易代表格里爾周二（7日）表示，稀土問題的部長級及工作層磋商仍在推進，並指「最好不要在（中美領導人）峰會中討論稀土問題。」中國商務部今日舉行例行記者會，有記者就此事提問，中方會否對繼續延遲稀土出口管制有任何討論和計劃。商務部發言人何亞東回應稱，根據中美吉隆坡經貿磋商共識，中方2025年10月9日公布的相關出口管制等措施，暫停實施至2026年11月10日。中美雙方將通過經貿磋商機制就各自關切持續保持溝通。



3. 美伊同意暫時停火以換取霍爾木茲海峽開放，但雙方協議細節仍不明確，且戰鬥仍在持續。據《彭博》引述船舶追蹤數據報道，與中國國有企業中遠海運集團有關的「Cospearl Lake」號，以及一家較小企業的「He Rong Hai」號，今早似乎從波斯灣駛近霍爾木茲海峽，但這兩艘滿載原油的船能否順利通過海峽仍存在不確定性。另外，中遠海運控股以網絡互動形式召開2025年度業績說明會，指市場整體需求正在逐步恢復，但鑑於中東地區局勢的不確定性，目前公司暫未考慮恢復霍爾木茲海峽通行。



4. 中國國防部網站今日發布發言人張曉剛大校就近期涉軍問題作出回應的文章。對於有報道稱，中芯國際向伊朗軍方提供芯片製造設備，中國商業衛星公司公開美軍中東基地影像，張曉剛表示，「我們堅決反對有關方散布針對中方的猜測性、影射性虛假信息」。張曉剛強調，中方在伊朗問題上坦坦蕩蕩、正大光明，始終秉持客觀公正立場，一直在為勸和促談而努力，從不做拱火澆油的事。



5. 國家市監總局、國家發改委、國家網信辦等三部門8日聯合召開互聯網平台價格合規指導會，指導互聯網平台企業落實《互聯網平台價格行為規則》（下稱《規則》）要求，壓實主體責任，規範價格競爭行為。《規則》將自4月10日起正式實施。會議強調，平台企業要切實規範補貼行為，堅決遏制惡性價格競爭，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。



6. 內地3月CPI和PPI數據將於明日公布，《彭博經濟研究》分析，由於伊朗戰爭衝擊導致能源成本飆升，工業生產者出廠價格(PPI)可能會在3月首次擺脫已經延續超過三年的通縮局面。繼2月下降0.9%後，預計整體PPI同比上漲0.6%。與此同時，伊朗戰爭迄今為止對居民消費價格的影響可能有限，繼2月在節假日因素推動下大幅上漲後，CPI通脹預計在3月有所回落。



7. 乘聯分會今日公布3月全國乘用車市場數據。3月，全國乘用車市場零售164.8萬輛，同比下降15.0%，環比增長59.4%；今年以來累計零售422.6萬輛，同比下降17.4%。3月，新能源乘用車市場零售84.8萬輛，同比下降14.4%，環比增長82.6%；1-3月累計零售190.8萬輛，同比下降21.1%。乘聯分會指出，2026年新車上市平穩，疊加「反內捲」工作推進遏制無序降價，3月新能源促銷保持在10.6%，連續七個月保持在10%左右，沒有出現以價換量的惡性競爭。



8. 據《科創板日報》報道，華為雲將在6月4日至5日舉行的華為雲INSPIRE創想者大會上發布AI全系產品。其中，在基礎設施層面，華為雲將推出AI Infra分布式AI雲基礎設施，並同步升級一站式AI訓推平台能力；華為雲還計劃發布行業智能體開發平台，並發布多款自研「龍蝦」系列產品。此外，面向具身智能等新興方向，其一站式具身智能開發平台新品也有望同步亮相。