《鍾之日記》港股回吐，內房承壓

4月9日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊暫時停火，刺激美股周三（8日）顯著造好，惟停火協議仍存變數，港股今早回吐低開136點。投資者態度觀望，內房、民航、科網股均受壓，恒指反覆回軟，全日收報25752，跌140點或0.5%，主板成交近2450億元。



*滬指收跌0.72%，兩市成交縮量逾一成*



滬指上日大漲後、今日縮量下跌0.72%，收報3966.17點，深成指也跌0.33%，創業板指軟0.73%。滬深兩市全日成交額2.13萬億元人民幣，較上個交易日少逾一成。分析人士稱，市場在大漲之後獲利盤湧出，加上中東局勢本身也還存在變數，回落整理也屬正常。



美伊達成停火兩周協議後，以色列對黎巴嫩發動了迄今為止最猛烈的空襲。伊朗方面稱在這種情況下，繼續與美國就達成永久和平協議展開談判是「不合理的」。霍爾木茲海峽傳再度關閉，有消息指兩艘中國油輪正嘗試通過海峽。



中金公司指出，儘管後續伊朗局勢仍然存在較大不確定性，局勢塵埃落定之前反覆博弈仍可能造成預期變化，但A股投資者最悲觀時期可能正在過去，今年A股階段性底部或已過。



從板塊來看，油股全日強勢，中曼石油(滬:603619)升6.05%。布蘭特原油期貨漲2.3%，報每桶96.93美元；美國西德克薩斯中質油（WTI）期貨上漲3.18%，報每桶97.41美元。這兩大指標油價上日均跌破每桶100美元。下跌方面，旅遊股領跌3.14%，券商及保險均挫逾2%，滬深兩市超4000隻個股收低。



*大摩削內房目標價，板塊普遍承壓*



摩根士丹利發表報告指，隨著房價重新走弱打擊市場情緒，中國房地產板塊在第二季度可能繼續跑輸大盤。該行下調部分內房股目標價，其中，萬科(02202)H股目標價由3元下調至2.45元，龍湖集團(00960)目標價由8.2元下調至8元。大摩表示，仍青睞有可靠自救能力的優質公司，包括新城控股(滬:601155)、建發國際(01908)以及強大的商城運營商、具備中國房地產投資信託基金(C-REIT)潛力的華潤置地(01109)。



大摩分析，鑑於土地儲備減少，內房銷售額可能進一步下降。該行預測，2026年預售將平均按年下降12%。展望第二季，行業表現或仍跑輸大市，因為樓價再度轉弱將進一步影響市場情緒。



內房股今日普遍承壓，龍湖收挫5.6%，報7.43元，為今日表現最差藍籌，公司此前公布的財報顯示，去年錄得核心淨虧損17億元人民幣，而前一年核心盈利69.7億元人民幣；綠城中國(03900)下挫3.8%，碧桂園(02007)跌3.2%，萬科跌2.3%，中國海外發展(00688)跌2.2%，融創中國(01918)收低1.9%。



獲大摩看好的建發國際今日則跌1%，新城控股的母公司新城發展(01030)跌1.4%，潤地跌0.3%。值得一提，潤地旗下公司近日以約39.51億元人民幣競得杭州「濱江區襄七房宅地」，該土地每平方米樓面價41108元人民幣，溢價率46.83%，一舉刷新板塊地價紀錄。



另據《彭博》報道，萬科尋求對將於4月23日到期的境內中票「23萬科MTN001」進行展期。據悉，萬科計劃沿用今年初針對其他3隻境內債券的展期方案，即首付四成本金、其餘本金展期一年。根據公司公告，萬科將於4月14日前向債券持有人發送最終議案，並於4月17日召開債券持有人會議進行討論。



*油價高企民航齊跌，中國傳考慮推扶持措施*



中東戰事導致國際油價持續大幅波動，使剛有起色的中國民航企業再度面臨困境。據《彭博》引述知情人士報道，中國官方正考慮一些扶持措施，以幫助國內航空公司克服困境，這些紓困措施的力度或為疫情以來最大。



知情人士透露，考慮推出的措施可能包括政府補貼、稅收優惠，或者國有股東向航空公司提供低息貸款支持。知情人士還稱，針對這一過度激烈競爭的行業，官方也在考慮對航空公司進行併購整合等更大力度的結構性改革措施。



全球航空公司正面臨自疫情以來最嚴峻的一次危機，中國也不例外。報道稱，疫情期間中國嚴格的防控措施導致航空出行幾乎停滯。上一次中國對航空業實施紓困時，政府向國內航空公司提供了民航應急貸款、降費減負，以及對虧損的國內航線給予補貼。但中國最大的幾家航空公司--南方航空(01055)、東方航空(00670)和中國國航(00753)--自新冠疫情爆發以來難以恢復盈利。三大航企在2020至2025年間累計虧損約2090億元人民幣，僅南航在這段時間有一年勉強扭虧為盈。



近期伊朗戰爭擾亂能源市場，燃油價格大幅攀升，進一步加重了航空業壓力。而由於燃油套保力度不足，中國航企易受油價上漲衝擊，大部分上漲的燃油成本將直接蠶食利潤。美國銀行亞太區交通運輸研究主管Nathan Gee表示，截至去年12月底，中國航空公司的淨負債率超過200%，與該地區其他同行相比處於相對較高水平。



今日南航及國航均收跌約2.8%，東航挫2.5%。



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