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AH股新聞

09/04/2026 14:54

《Ａ股異動》長飛光纖A漲停，現報398.31元人幣

　　長飛光纖A股(滬:601869)現漲停，報398.31元(人民幣．下同)，升10%，最低價353元；成交2113萬股，成交金額79.69億元；量比1.1倍，換手率5.2%。

　　長飛光纖光纜H股(06869)升7.8%，報242.4港元，最高價243.2港元，最低價218.8港元；成交2014萬股，成交金額46.9億港元。長飛光纖A股較H股呈87.5%溢價。
《經濟通通訊社9日專訊》

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