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AH股新聞

09/04/2026 08:53

【ＡＩ】神秘模型HappyHorse登頂AI測評榜單，富瑞指由阿里巴巴開發

　　近日，一款名為HappyHorse-1.0的模型登頂AI測評平台Artificial Analysis的文生視頻模型榜單，超越字節跳動旗下Seedance2.0以及快手(01024)可靈3.0等知名產品，引發市場熱議。外界猜測該模型由中國團隊開發，富瑞(Jefferies)在最新報告提到，Happy Horse背後開發者為阿里巴巴(09988)。

　　在不包含音頻維度的情況下，HappyHorse-1.0模型的Elo得分達到1357分，較今年2月底爆火的Seedance2.0模型高出84分，也高於SkyReels V4以及可靈AI 3.0等時下最火熱的視頻生成模型。而在納入音頻維度的情況下，HappyHorse-1.0模型的Elo得分為1217分，僅略低於Seedance2.0的1220分，高於SkyReels V4和可靈3.0等模型。此外，該模型在圖生視頻榜單中也位列第一。

　　值得一提的是，Artificial Analysis公布的評分來自盲測投票結果。HappyHorse-1.0模型的公開信息欠缺，既沒有得到確認的官方使用入口，也沒有可供用戶體驗的相關頁面，業內亦不清楚該模型的開發者。
《經濟通通訊社9日專訊》

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