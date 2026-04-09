【ＡＩ】華為雲擬6月發布AI全系產品，涵蓋AI雲基礎設施、自研「龍蝦」等

據《科創板日報》報道，華為雲將在6月4日至5日舉行的華為雲INSPIRE創想者大會上發布AI全系產品。



其中，在基礎設施層面，華為雲將推出AI Infra分布式AI雲基礎設施，並同步升級一站式AI訓推平台能力；華為雲還計劃發布行業智能體開發平台，並發布多款自研「龍蝦」系列產品。此外，面向具身智能等新興方向，其一站式具身智能開發平台新品也有望同步亮相。

《經濟通通訊社9日專訊》