《中國要聞》五部門：加力支持中小企引進人才，支持以股權激勵等提升薪酬競爭力

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

工業和信息化部辦公廳、教育部辦公廳、人力資源社會保障部辦公廳、金融監管總局辦公廳和全國總工會辦公廳發布關於開展中小企業人才服務專項行動的通知。通知提出，加大中小企業引才支持力度，提升中小企業人才培養質量，優化中小企業人才評價體系，完善中小企業人才留用機制，以推進中小企業人才隊伍建設，提升中小企業核心競爭力，促進中小企業高質量發展。



通知表示，要健全中小企業人才激勵機制，支持各地制定出台精準有效的中小企業人才支持政策，綜合運用榮譽、項目、資金等配套支持，引導和吸引優秀人才向本地區重點產業集聚區流動。鼓勵推動區域性、行業性工資集體協商，及時發布緊缺人才工資價位，引導中小企業建立健全基於崗位價值、能力素質及業績貢獻的工資分配制度。此外，支持企業通過股權激勵、期權激勵、技術入股及成果獎勵等方式，提升對科技創新及成果轉化關鍵人才的薪酬競爭力。



*鼓勵高層次及急需緊缺人才向中小企業流動*



在引才方面，加大企業急需人才引進支持力度，包括加大海外高層次人才引進力度，突出「高精尖缺」導向，支持產業鏈上下游企業吸引骨幹人才，並支持專精特新中小企業邀請外國專家來華交流合作。同時，鼓勵高層次及急需緊缺人才向中小企業流動，並鼓勵地方將相關人才納入引進目錄，在落戶、安家、住房及社會保障等方面加大支持力度。



在育才方面，通知提出完善中小企業技能人才培養標準，鼓勵中小企業參與開發工業和信息化領域新職業的國家職業標準。支持舉辦行業特色技能競賽及企業內部技術比武，引導中小企業以賽促訓，並通過師徒傳承、示範引領、工程實踐及技術攻關等方式，搭建技能人才成長的全鏈條服務體系。

《經濟通通訊社9日專訊》